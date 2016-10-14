Криштиану Роналду: "На примере Тотти молодежь видит, что возраст не имеет значения"

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что форвард "Ромы" Франческо Тотти еще несколько лет сможет выступать на самом высоком уровне. По словам 31-летнего португальца, в данном случае возраст значения не имеет.

– Тотти – один из величайших футболистов в мире, – приводит La Gazzetta Dello Sport слова Роналду. – Я понял это, когда в прошлом году вышел против него на поле. Думаю, что он сможет еще 2 - 3 сезона провести на высоком уровне. Это очень важно для молодых игроков. На примере Тотти они могут убедиться в том, что возраст не имеет значения. Я, к примеру, никогда не думаю о завершении карьеры. Буду играть в футбол еще очень долго.