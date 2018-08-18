"Кьево" – "Ювентус": прямая трансляция – в 19.00 (видео)

В эти выходные начинается чемпионат Италии по футболу. Главная встреча состоится в субботу в Вероне – там на Marc'Antonio Bentegodi "Верона" примет "Ювентус", в составе которого теперь играет Криштиану Роналду. Начало игры – в 19.00 по Москве. "СЭ" в новом сезоне будет полностью показывать чемпионат Италии, поэтому наши пользователи смогут смотреть все игры серии А в прямо эфире на удобном для них устройстве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Кьево" – "Ювентус".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Кьево" – "Ювентус": прямой эфир