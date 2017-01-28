21:58 28 января | ФУТБОЛ — Италия

"Кьево" вырвал победу у "Лацио"

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"Кьево" в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии обыграл "Лацио" - 1:0. Единственный гол на 90-й минуте встречи забил нападающий Роберто Инглезе.

Чемпионат Италии

Серия А

22-й тур

"Лацио" - "Кьево" - 0:1 (0:0)

Гол: Инглезе, 90 (0:1).

"Лацио": Стракоша, Баста (Ломбарди, 83), Раду (Луис Альберто, 76), де Фрай, Худт, Билья, Лулич, Пароло, Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич, Джорджевич (Росси, 76).

"Кьево": Соррентино, Гобби, Гамберини, Сполли (Дайнелли, 79), Каччаторе, де Гузман (Иско, 64), Бирса, Хетемай, Радованович, Бастьен (Ригони, 80), Инглезе.

Предупреждения: Милинкович-Савич, 30. Каччаторе, 45. Иско, 71. Лулич, 85.

Судья: Фаббри.

28 января. Рим. Стадион "Олимпико".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/

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