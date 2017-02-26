"Кьево" победил "Пескару"

"Кьево" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии победил "Пескару" – 2:0. В других встречах "Дженоа" и "Болонья" сыграли вничью (1:1), а "Кальяри" в гостях обыграл "Кротоне" (2:1).

Чемпионат Италии

Серия А

26-й тур

"Кьево" - "Пескара" - 2:0 (1:0)

Голы: Бирса, 12 (1:0). Кастро, 61 (2:0).

"Кьево": Соррентино, Гобби, Дайнелли, Сполли, Каччаторе, де Гузман, Бирса (Кийен, 89), Хетемай, Кастро (Иско, 78), Меджорини, Инглезе (Гакпе, 45+1).

"Пескара": Биссарри, Кода, Стендардо, Бираги, Дзампано (Крешенци, 62), Мемушай, Верре, Бенали (Митрицэ, 62. Пепе, 76), Бруно, Капрари, Черри.

Предупреждения: Хетемай, 23. Мемушай, 25. Сполли, 34. де Гузман, 38. Черри, 41. Кода, 56.

Судья: Гавиллуччи.

26 февраля. Верона. Marc'Antonio Bentegodi.

"Дженоа" - "Болонья" - 1:1 (0:0)

Голы: Вивиани, 57 (0:1). Нтчам, 90+4 (1:1).

"Дженоа": Ламанна, Бурдиссо, Муньос (Морозини, 89), Иццо, Ригони (Таарабт, 76), Лазович, Хильемарк (Нтчам, 90+3), Катальди, Лаксальт, Пинилья, Симеоне.

"Болонья": Миранте, Торосидис, Крафт (Мбай, 53), Иконому, Масина, Джемаили, Таидер, Крейчи (Риццо, 84), Вивиани, Верди (Хеландер, 77), Петкович.

Предупреждения: Иконому, 45+1. Катальди, 56.

Удаление: Торосидис (Болонья), 75.

Судья: Рокки.

26 февраля. Генуя. Luigi Ferraris.

"Кротоне" - "Кальяри" - 1:2 (1:1)

Голы: Стоян, 10 (1:0). Жоау Педру, 32 (1:1). Боррьелло, 69 (1:2).

"Кротоне": Кордац, Рози, Чеккерини, Клейтон, Кризетиг, Барберис, Мартелла, Стоян (Роден, 85), Акости (Налини, 60), Тротта (Сими, 68), Фальчинелли.

"Кальяри": Габриэл, Бруну Алвеш, Мурру, Пизакане, Дессена (Ди Дженнаро, 67), Исла, Падоин (Боррьелло, 54), Ионицэ, Жоау Педру, Барелла, Сау (Капуано, 76).

Предупреждения: Рози, 51. Акости, 59. Барелла, 61. Барберис, 89.

Судья: Орсато.

26 февраля. Кротоне. Ezio Scida.