Карлос Бакка: "Даже не думал об уходе из "Милана"

Нападающий "Милана" Карлос Бакка рассчитывает повысить свою результативность после дубля в ворота "Кьево" (3:1) в матче чемпионата Италии. Также в этой встрече колумбиец не реализовал пенальти.

– Я прошел через тяжелое время, не забивал голы, но всегда ощущал поддержку, – цитирует Mediaset Бакку. – Очень важно чувствовать поддержку болельщиков, партнеров по команде, тренеров. Я счастлив. Но нужно работать еще больше. Мы выиграли тяжелый матч, но уже думаем о следующем. Я всегда верил в себя и даже не думал о переходе в другие команды.