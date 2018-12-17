Карло Анчелотти: "Поражение от "Ливерпуля" стало тяжелым ударом для "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал итоги гостевого матча 16-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (1:0), сообщает Sky Sport Italia. 59-летний итальянский специалист признался, что проигрыш "Ливерпулю"​ стал тяжелым ударом для его подопечных.

– Поражение от "Ливерпуля" стало тяжелым ударом для "Наполи", но реакция команды наступила задолго до сегодняшнего матча, – приводит слова Анчелотти Sky Sport Italia. – И без победы над "Кальяри" было ясно, что "Наполи" оправился от игры на "Энфилде" и вылета из Лиги чемпионов.

У нас хорошие перспективы. Дела идут очень хорошо, но, я думаю, мы можем играть гораздо лучше. Мы вполне конкурентоспособны. Мы играли в Лиге чемпионов, участвуем в борьбе за чемпионство в Серии А и сыграем в Лиге Европы. Структура клуба такова, что на него не может повлиять одна победа или одно поражение.

"Наполи" занимает второе место в чемпионате Италии с 38 очками. Неополитанцы отстают на 8 баллов от "Ювентуса".