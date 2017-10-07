Карло Анчелотти: "Не пойду на дерби Милана, чтобы не вызывать ненужные спекуляции"

Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти признался, что "Рома" пыталась его подписать два гола назад. Однако итальянец отклонил предложение, так как договорился уже с мюнхенским клубом.

- Президент "Ромы" Джеймс Паллотта позвонил мне два года назад, чтобы подписать меня, но я уже договорился с "Баварией", – цитирует Il Messaggero Анчелотти. - Сейчас же я не буду посещать такие матчи, как Италия - Македония или миланское дерби, поскольку я не хочу вызывать ненужные спекуляции или создавать проблемы кому-то.