Карло Анчелотти: "Наполи" - команда, способная справиться с тремя турнирами"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после победы над "Лацио" в матче 20-го тура чемпионата Италии (2:1) отметил, что его команда не страдает от недостатка футболистов. Он также отметил, что клуб из Неаполя способен бороться во всех трех турнирах, в которых принимает участие.

- Я сказал ребятам, что мы там, наверху, можем продолжать идти по нашему пути и посмотрим, что из этого получится, - приводит Football Italia слова Анчелотти. - Что-то случится, в любом случае. Сегодня нам не хватало многих игроков, но никто не мог сказать, так что это повлияло на нашу силу в глубине. Это команда, которая способна справиться с тремя турнирами.

"Наполи" имеет в своем активе 47 очков и отстает от лидирующего "Ювентуса" на 6 очков.

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