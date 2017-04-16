Иван Пелиццоли: "Переход в "Локомотив" сломал мою карьеру"

Вратарь "Пьяченцы" Иван Пелиццоли назвал ошибкой свой переход в "Локомотив". Итальянский голкипер, ранее выступавший в составе "Аталанты", "Ромы" и "Реджины", защищал цвета "Локо" с 2007 по 2009 год и провел в общей сложности 26 матчей. Впоследствии он вернулся в Италию.

- Я многому научился, мне понравилась жизнь в Москве, - цитирует sofoot.com Пелиццоли. - Это фантастический город. Но что касается футбола, дела были не очень. Мне потребовалось время, чтобы вникнуть в механизм игры. Я ждал четыре или пять месяцев возможности сыграть. Я стал основным, но потом без объяснения причин был выведен из основы. Плюс у меня было травмировано плечо.

Этот выбор выбил меня с рынка итальянских вратарей. Это сломало мою карьеру. Мне было всего 27 лет.