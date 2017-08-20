"Интер" предложил "Арсеналу" купить Брозовича?

Руководство "Интера" рассчитывает продать полузащитника Марсело Брозовича, утверждает Sportitalia. По информации источника, в преддверии закрытия трансферного окна итальянский клуб пытается сбалансировать бюджет.

Отмечается, что основным кандидатом на покупку 24-летнего хорвата "нерадзурри" рассматривают "Арсенал". Клуб из Милана рассчитывает выручить от продажи хавбека около 20 миллионов евро.

Напомним, Брозович выступает за "Интер" с 2015 года. За это время он провел во всех клубных турнирах 79 матчей, забив 13 голов.

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