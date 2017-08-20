Арсен Венгер: "В "Арсенале" слишком много игроков, из-за этого команда неуправляема"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассчитывает, что до закрытия трансферного окна некоторые игроки покинут его команду. Французский специалист, отметил, что не думал о трансферах после поражения от "Стоук Сити" (0:1) в матче 2-го тура премьер-лиги.

– Сначала мы должны продать игроков, – цитирует ESPN Венгера. – Рассчитываю, что некоторые футболисты уйдут, поскольку у нас в команде их слишком много. Из-за этого она стала неуправляемой. Сейчас у нас 33 игрока – это слишком много.

Санчес? Сейчас я не нахожусь в трансферном режиме.Мы разочарованы поражением, пока не занимаемся переходами.

Напомним, ранее появлялась информация об интересе к нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу со стороны "Манчестер Сити". Ожидается, что в случае перехода чилиец станет самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Англии.

На данный момент "канониры" продали только одного игрока – в "Валенсию" перешел защитник Габриэл Паулиста.