"Интер" хочет вернуть Ковачича

"Интер" заинтересован в возвращении бывшего полузащитника команды Матео Ковачича, сообщает Tuttosport.

По данным издания, руководство черно-синих рассматривает вариант с 24-летним хорватом в качестве альтернативы возможной покупки Луки Модрича из "Реала". Ковачич перешел из "Интера" в "Реал" в 2015 году, сейчас он находится в аренде в "Челси".

В текущем сезоне Ковачич провел 24 матча за "Челси", в которых отличился двумя результативными передачами. Нынешняя трансферная стоимость Ковачича, согласно оценке Transfermarkt.de, составляет 35 миллионов евро.