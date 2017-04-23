Икарди доволен работой под руководством Пиоли

Нападающий "Интера" Мауро Икарди надеется, что Стефано Пиоли останется на посту главного тренера команды. 51-летний итальянец возглавил миланскую команду в ноябре прошлого года. Под его руководством сине-черные в 24 матчах одержали 14 побед и трижды сыграли вничью. "Интер" идет на 7-м месте в турнирной таблице.

- Думаю, что "Интер" верит в Пиоли, потому что он доказал свой уровень и многое дал игрокам, - цитирует Football Italia Икарди. - В настоящий момент все идет не лучшим образом, поэтому тренеру предстоит поговорить с руководством. Посмотрим, что произойдет в будущем. Необходимо проанализировать ошибки, которые мы сделали, и исправить их. Прежде всего, нам нужно быть более решительными. На мой взгляд, "Интер" заслуживает того, чтобы попасть в Лигу Европы. Для этого есть еще пять игр.