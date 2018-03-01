Игуаин рискует пропустить матчи с "Лацио" и "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сказал, что не станет рисковать здоровьем нападающего Гонсало Игуаина ради участия в отдельно взятой игре. Аргентинский форвард получил повреждение во встрече чемпионата Италии против "Торино" (1:0), которая состоялась 18 февраля.

– Что до Игуаина, не имеет смысла рисковать им ради одной игры. Мы хотим, чтобы он набрал форму, – цитирует Football Italia Игуаина. – Сейчас он не может играть – он не тренировался несколько дней. Поэтому вряд ли мы увидим его в субботу (в матче против "Лацио". – Прим. "СЭ"). Эта игра – самая важная, матч с "Тоттенхэмом" в Лондоне может и подождать. Я понимаю, что это важная игра на прекрасном стадионе и мы хотим пройти дальше на европейской арене, но это не должно стать одержимостью.

На протяжении сезона бывают моменты, когда что-то идет не по плану, возникают травмы, но мы не станем тратить время и плакать по этому поводу. Мы должны сохранять позитивный настрой и искать пути выхода из ситуации.

Напомним, матч 27-го тура серии А между "Лацио" и "Ювентусом" состоится 3 марта. Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между туринцами и "Тоттенхэмом" будет сыграна в Лондоне 7 марта (первая игра, прошедшая в Турине 13 февраля, завершилась вничью – 2:2).