Игуаин пропустит матч против "Наполи"?

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин пропустит матч 15-го тура чемпионата Италии против "Наполи", утверждает Sky Sport Italia. По информации источника, игрок не выйдет на поле против своей бывшей команды из-за операции на руке. В прошлом туре он попал в заявку на игру с "Кротоне" (3:0), но не вышел на поле.

В этом сезоне Игуаин принял участие в 19 матчах, забив 10 мячей и отдав 3 результативных передачах.

Матч "Наполи" - "Ювентус" состоится 1 декабря в Неаполе. Начало игры - 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.