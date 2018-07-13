Хуан Пабло Сорин: "105 миллионов евро - вполне адекватная цена за Роналду"

Экс-капитан сборной Аргентины Хуан Пабло Сорин уверен, что 105 миллионов евро - адекватная цена за нападающего Криштиану Роналду. Именно столько "Ювентус" заплатил "Реалу" за португальца.

– Не буду оригинальным, если скажу, что данный переход пойдет на пользу "Ювентусу", - цитируют "Известия" Сорина. - Во-первых, руководство "Юве" четко дает понять всем соперникам, что клуб настроен на победу в Лиге чемпионов. При всем уважении к чемпионату Италии, теперь команда отдаст все силы для долгожданной победы в главном еврокубке. Зная высочайший профессионализм Роналду, можно не сомневаться, что его отдача будет стимулировать команду на эту победу. Во-вторых, с маркетинговой точки зрения, этот переход привлечет внимание к чемпионату Италии, который в последнее время нельзя назвать сильнейшим. Я уже слышал про невероятный рост акций туринского клуба. Думаю, и другие финансовые показатели клуба также выйдут на совершенно другой уровень.

– Вам не кажется, что платить 105 миллионов евро за 33-летнего игрока – пусть это и пятикратный обладатель "Золотого мяча" – не совсем разумно?

– Не согласен. 105 миллионов евро - вполне адекватная цена за трансфер Криштиану. Роналду – не тот игрок, в чей паспорт стоит смотреть при подписании контракта. Он очень усердно тренируется и настолько внимательно следит за своим здоровьем, сном и питанием, что способен играть на высочайшем уровне еще долгое время.