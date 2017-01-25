04:40 | ФУТБОЛ — Италия

Хосе Кальехон: "Милан" или "Юве"? Нет разницы, с кем играть в полуфинале Кубка Италии"

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Полузащитник "Наполи" Хосе Кальехон после матча 1/4 финала Кубка Италии с "Фиорентиной" (1:0) выразил удовлетворение результатом встречи и отдал должное сопернику. Испанец стал автором единственного гола в этой встрече. За выход в финал неаполитанцы поспорят с победителем пары "Милан" – "Ювентус".

– "Фиорентина" играет в красивый футбол, – приводит Tmw слова Кальехона. – Но мы отнеслись к этой встрече со всей серьезностью тактически и психологически. Рад, что мы прошли в следующий раунд. "Милан" или "Ювентус"? Нет никакой разницы.

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Материалы REN-TV

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