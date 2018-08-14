"Город в шоке". В "Дженоа" прокомментировали инцидент с обрушением моста в Генуе

Футбольный клуб "Дженоа" на официальном сайте прокомментировал инцидент с обрушением моста Моранди в Генуе. По информации итальянской прессы, в результате трагедии погибли по меньшей мере 22 человека.

"Город в шоке. Сегодня утром рухнул автомобильный мост Понте-Моранди, или как его еще называют "Бруклинский мост". Страшная трагедия произошла в день, отмеченный плохой погодой. Десятки спасательных команд прибыли на место, где пытаются найти выживших с помощью собак. Людей ищут, в частности, под обломками", - говорится в сообщении.