Голкипер "Кьево" Соррентино попал в больницу после столкновения с Роналду

Вратарь "Кьево" Стефано Соррентино был госпитализирован после матча первого тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (2:3). Он получил травму в столкновении с нападающим "Юве" Криштиану Роналду.

Как сообщает Football Italia, у футболиста перелом носа и подозрение на травму головы (которое пока не подтвердилось). После столкновения он потерял сознание и в итоге был заменен на Андреа Секулина, который пропустил решающий мяч в концовке от Федерико Бернардески.