Гол Сапаты принес "Аталанте" победу над "Лацио"

"Аталанта" обыграла "Лацио" в матче 16-го тура чемпионата Италии - 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 1-й минуте забил нападающий Дуван Сапата.

На 93-й минуте гол забил защитник "Лацио" Франческо Ачерби, но после просмотра видеоповтора судья Орсато отменил взятие ворот. У игрока зафиксировали положение вне игры.

Чемпионат Италии

Серия А

16-й тур

"Аталанта" - "Лацио" - 1:0 (1:0)

Гол: Сапата, 1.

"Аталанта": Бериша, Паломино (Джимсити, 57), Хатебур, Толой, Гозенс, Манчини, Иличич (Пашалич, 68), де Рон, Фройлер, Гомес (Мазиелло, 85), Сапата.

"Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Уоллас (Кайседо, 78), Марушич (Лукаку, 64), Лулич, Бадель (Луис Альберто, 64), Пароло, Милинкович-Савич, Иммобиле, Корреа.

Предупреждения: Пароло, 38. Сапата, 50. Уоллас, 62. Лукаку, 87. Хатебур, 88. Ачерби, 90+4.

Судья: Орсато.

17 декабря. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".