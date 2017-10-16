Генеральный директор "Милана" поддержал Монтеллу после поражения от "Интера"

Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне после поражения от "Интера" (2:3) в матче 8-го тура чемпионата Италии отметил, что клуб поддерживает главного тренера Винченцо Монтеллу. Для россонери это поражение стало третьим кряду в турнире.

– Обидно проигрывать в дерби на последней минуте, тем более, после хорошей игры во втором тайме, – цитирует Mediaset Premium Фассоне. – В первом тайме "Милан" играл плохо, а вот во втором – на поле была другая команда. Мы создали много моментов и пропустили второй гол, когда проводили лучший отрезок матча.

Я был бы сумасшедшим, если бы перед стартом сезона сказал, что после 8 туров у нас будет четыре поражения. Но мы понимаем, что нужно время. "Милану" нужно дать время. Игра вселяет надежду, поэтому клуб поддерживает Монтеллу.