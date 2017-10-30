Гендиректор "Милана" уверен, что клуб движется в правильном направлении

Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне заявил, что в матче группового турнира Лиги Европы против АЕК ждет от команды не только хорошей игры, но и результата. Он отметил, что не нужно волноваться из-за 5 поражений в 11 первых матчах чемпионата Италии.

– От матча с АЕК жду не только хорошей игры, но и результата, – цитирует Football Italia Фассоне. – В этом смысл футбола – фанаты ждут результатов! Уверен, что мы движемся в правильном направлении. Даже если на достижение цели уйдет больше времени, чем мы на то рассчитывали.

В Лиге Европы после трех матчей "Милан" занимает первое место в группе D, набрав 7 очков. Матч с АЕК состоится 2 ноября. Начало – 21.00 по московскому времени.