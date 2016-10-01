Франк де Бур: "Ошибки у игроков - не проблема, проблема - нежелание работать над ними"

Главный тренер "Интера" Франк де Бур отдал должное сопернику накануне матча 7-го тура чемпионата Италии против "Ромы". Также он отметил, что в ближайшее время оба клуба достигнут самого высокого уровня.

- Матчи с "Ромой" хороши тем, что игроков не нужно подготавливать психологически, они заранее уже имеют правильное отношение, потому что это грозный соперник, - цитирует Football Italia де Бура. - Тем не менее, я хочу, чтобы команда так настраивалась на каждого соперника, а не только на грандов. Всегда говорю со своими игроками о росте, так как для меня нет проблемы в том, когда они допускают какую-либо ошибку на поле. Проблемы начинаются тогда, когда головы игроков не открыты для понимания того, почему ошибка произошла и как ее избежать в будущем.

"Рома" очень сильна на все участках поля и имеют много качественных игроков. В этой команде есть игроки, которые могут сделать разницу в любой момент. Франческо Тотти - один их таких, он всегда способен создать гол из ничего. Когда он выходит на поле, то "Рома" меняется.

Думаю, что и "Рома" и "Интер" хотят всегда выигрывать в серии А и Европе. Всего лишь вопрос времени, когда оба клуба достигнут топ-уровня. Отмечу, что "Рома" может победить любого соперника в удачный день.