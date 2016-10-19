Франк Де Бур: "Икарди понял, что должен быть хорошим примером для команды и болельщиков"

Главный тренер "Интера" Франк Де Бур отметил, что конфликт между нападающим Мауро Икарди и болельщиками плохо влияет на команду. Ранее аргентинец извинился перед фанатами и пообещал убрать из своей автобиографии отрывок про перепалку с одним из представителей ультрас. Это не устроило болельщиков "Интера", которые заявили, что никогда не признают Икарди капитаном команды.

- Эта ситуация не слишком хороша для команды, болельщиков и всего клуба, - приводит Football Itaia слова Де Бура. - В будущем мы должны исключить моменты, которые отвлекают от футбола. Это касается каждого, не только Икарди. Для меня важно, что игроки сосредоточены на предстоящем матче с "Саутгемптоном". Икарди тоже должен думать только об этом, потому что у него есть обязанности капитана. Мне кажется, он понял, что должен быть хорошим примером для команды и болельщиков.