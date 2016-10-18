Фанаты "Интера": "Икарди не наш капитан"

Ультрас "Интера" выступили с заявлением по поводу конфликта с нападающим команды Мауро Икарди. Ранее футболист принес извинения болельщикам, пообещав убрать скандальный отрывок из своей автобиографии (что его вместе с крупным штрафом обязало сделать руководство клуба). Такая позиция капитана команды не устроила фанатов.

"Хотим разъяснить ситуацию. Икарди принес извинения за тон своего заявления, но не за его содержание. Мы не хотим возвращаться к этому. Капитан "Интера" должен обладать опытом, харизмой, честностью и интеллектом. Все это не про Икарди.

Фанаты не могут решать, кому отдать капитанскую повязку, но могут рассчитывать на то, что к ним прислушаются. Считаем, что Икарди не имеет права ее носить. Он не наш капитан. И никогда им не будет. Мы же будем делать то, что должны, – готовиться к матчу Лиги Европы против "Саутгемптона", - приводит Football Italia заявление ультрас.