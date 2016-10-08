21:59 | ФУТБОЛ — Италия

Франческо Тотти: "Я мог уйти в "Реал" в 2003 году"

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Полузащитник "Ромы" Франческо Тотти признался, что мог покинуть команду 13 лет назад и присоединиться к "Реалу". Хавбек защищает цвета римлян на протяжении всей карьеры - с 1993 года.

- Это было в 2003 году, - цитирует официальный сайт "Ромы" Тотти. - Мои отношения с клубом были довольно напряженными. Дела шли не лучшим образом. "Реал" сделал все возможное, чтобы уговорить меня перейти. Это единственная команда мира, к которой я мог бы согласиться присоединиться. Я всерьез думал об этом. Но, в конце концов, моя семья, мои друзья помогли мне принять решение остаться. Думаю, мне повезло, что я поступил так. 

- Как вы думаете, вы могли бы когда-то уйти из "Ромы"?

- Сейчас я отвечу "нет". Но тогда я не был уверен на 100 процентов.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tima_7

Он же об этом говорил в прощальном письме "Роме".

22:12

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