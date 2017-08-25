Франческо Тотти: "Рома" постарается доставить "Атлетико" и "Челси" как можно больше проблем

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти уверен, что его клуб сможет навязать борьбу топ-клубам Европы за право выйти в плей-офф Лиги чемпионов. По итогам жеребьевки, в соперники римлянам достались "Атлетико", "Челси" и "Карабах".

- Мы знали, что "Роме" придется столкнуться с сильнейшими командами Европы, - цитирует Mediaset Premium Тотти. - Любой из них будет нелегко обыграть "Рому". Диего Симеоне и Антонио Конте - два лучших тренера в мире, но мы постараемся доставить им как можно больше проблем.

Жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE!