Фелипе Андерсон не просил "Лацио" продавать его

Директор "Лацио" Игли Таре опроверг слухи, что бразильский полузащитник Фелипе Андерсон просил руководство римского клуба продать его. 24-летний хавбек не включен в заявку на матч 24-го тура итальянского чемпионата против "Наполи" из-за плохой игры во встрече с "Дженоа" (1:2).

– Фелипе Андерсон не просил его продавать, подобные слухи не верны, – цитирует Mediaset Premium Таре. – Мы даже не обсуждали это. Команда важнее личности. Игровые качества Фелипе Андерсона не обсуждаются, но ему нужно учиться работать в команде. Мы общались с ним во вторник в течение двух часов, и, надеюсь, он понял, как его все здесь ценят. У Фелипе крепкие отношения с главным тренером "Лацио", но результаты команды важнее.

В нынешнем сезоне на счету Фелипе Андерсона три мяча в 13 играх за "Лацио" во всех турнирах.