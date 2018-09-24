Федерико Бернардески: "Роналду - великий игрок и человек"

Нападающий "Ювентуса" Федерико Бернардески заявил, что считает одноклубника Криштиану Роналду лучшим игроком в мире. Во вчерашнем матче 5-го тура чемпионата Италии против "Фрозиноне" (2:0) Роналду и Бернардески отметились голами.

- У меня все хорошо, я хочу продолжать в том же духе, - приводит слова Бернардески calciomercato. - Сезон долгий, впереди еще много игр. Роналду? Для меня он является лучшим игроком в мире. Он великий футболист и человек. Криштиану очень важен для нас.

"Ювентус" занимает 1-е место в серии А после пяти туров, имея в активе 15 очков.

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