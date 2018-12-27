Фанатов "Интера" не пустят на выездную игру с "Эмполи"

Фанаты "Интера" не будут допущены на субботнюю выездную игру своей команды с "Эмполи", согласно решению префектуры Флоренции.

Помимо этой игры, болельщики черно-синих также не смогут посетить два ближайших домашних матча своей команды из-за инцидента с расистскими оскорблениями в адрес защитника "Наполи" Калиду Кулибали во время очного противостояния обеих команд (1:0). Фанатская трибуна Curva Nord будет закрыта на следующие три матча.

Матч "Интер" - "Наполи" был омрачен столкновениями фанатов обеих команд, в ходе которых погиб один человек, а еще четверо получили ножевые ранения.