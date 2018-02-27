Фабио Каннаваро: "Ветераны - неправильный путь для сборной Италии"

Главный тренер "Гуанчжоу Эвергранд" Фабио Каннаваро выступил за обновление сборной Италии. Легендарный защитник и обладатель "Золотого мяча"-2006 вспомнил неудачное выступление "скуадры адзурры" на чемпионате мира-2010. Тогда действующие чемпионы мира заняли последнее место в одной группе с Парагваем, Словакией и Новой Зеландией.

– Я не вижу условий для возрождения сборной Италии, – передает Gazzetta dello Sport слова Каннаваро. – Многие выступают за вызов ветеранов, хотя я считаю, что это неправильный путь. Я хорошо отношусь к Джанлуиджи Буффону и Даниеле де Росси, но Италия уже отправляла возрастную сборную на ЧМ-2010, и этот опыт должен нас чему-то научить.