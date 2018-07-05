Эусебио Ди Франческо: "Решение о переходе Наингголана было общим"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо рассказал, что решение о переходе полузащитника Раджи Наингголана в "Интер" было обоюдным как со стороны игрока, так и клуба.

- Это решение было общим, - цитирует Centro Ди Франческо. – У меня хорошие отношения с Раджой, мы недавно говорили с ним. На личном уровне я желаю ему всего самого лучшего.

Напомним, Наингголан играл за "Рому" с 2014 года. В сезоне-2017/18 он провел 42 игры и отличился шесть раз. Контракт "Интера" с 30-летним бельгийцем рассчитан на четыре года.