"Это чудо, что я жив". Экс-вратарь Давиде Капелло - о крушении моста в Генуе

Бывший голкипер "Кальяри" Давиде Капелло сообщил, что был на мосту Моранди в Генуе во время обрушения. Его машина провалилась вниз, но сам игрок не пострадал.

- Это чудо, что я жив. Я ехал в Геную и был на мосту, - приводит Football Italia слова Капелло. - Сначала я услышал шум, потом все рухнуло. Моя машина опустилась на 30 метров и застряла между колоннами и щебнем. Невероятно, но у меня ни царапины.

Я просто ехал через этот мост, он один из самых загруженных в стране, - добавил бывший футболист. - Я видел, как дорого просто провалилась передо мной, это был шок. Я не знаю, как мою машину не раздавило.

Ранее сообщалось, что жертвами трагедии стали как минимум 35 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.