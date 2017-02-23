Эсекиэль Лавесси: "Я думал о возвращении в "Наполи", но президент не хочет меня видеть"

Нападающий "Хэбэй Чайна Форчун" Эсекиэль Лавесси заявил, что надеется вернуться в чемпионат Италии, однако отметил, что в "Наполи" его не хочет видеть руководство клуба. 31-летний футболист играл за неаполитанский клуб с 2007 по 2012 год, в составе которого провел 188 матчей, забил 48 мячей и отдал 60 передач.

– У меня осталось много воспоминаний о Неаполе, – цитирует Sky Sport Italia Лавесси. – Часто ностальгирую по городу. Мне нравится тренер Сарри, потому что он очень изменил стиль команды. Я всегда думал о возвращении в "Наполи", но не думаю, что президент хочет меня видеть в команде. В один прекрасный день я вернусь в Италию, но не в "Наполи", потому что там я уже не нужен. В прошлом году у меня были варианты с другими клубами, но ничего не вышло.