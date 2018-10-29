Эмре Джан успешно прооперирован в Германии

Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан успешно прооперирован во Франкфурте, сообщает "Ювентус" в своем Твиттере. Футболист испытывал серьезные проблемы с щитовидной железой.

Хавбек "Ювентуса" Эмре Джан прошел дополнительное медицинское обследование в Германии, по результатам которого врачи приняли решение оперировать спортсмена. 24-летний немец турецкого происхождения испытывал проблемы с щитовидной железой. Операция прошла успешно. Прогноз на возобновление физической активности футболиста станет известен в ближайшие дни.

В этом сезоне Джан провел 11 матчей за клуб и отдал одну результативную передачу во всех турнирах.