Эмре Джан успешно прооперирован в Германии

Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан успешно прооперирован во Франкфурте, сообщает "Ювентус" в своем Твиттере. Футболист испытывал серьезные проблемы с щитовидной железой.
Хавбек "Ювентуса" Эмре Джан прошел дополнительное медицинское обследование в Германии, по результатам которого врачи приняли решение оперировать спортсмена. 24-летний немец турецкого происхождения испытывал проблемы с щитовидной железой. Операция прошла успешно. Прогноз на возобновление физической активности футболиста станет известен в ближайшие дни.
В этом сезоне Джан провел 11 матчей за клуб и отдал одну результативную передачу во всех турнирах.
Further medical update on Emre Can: https://t.co/6VjTAd0cNK pic.twitter.com/nkcqZOWBvi– JuventusFC (@juventusfcen) 29 октября 2018 г.
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