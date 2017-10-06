Эльсеид Хюсай: "Фанаты "Наполи" заслуживают победы в серии А"

Полузащитник "Наполи" Эльсеид Хюсай отметил, что нужно много работать, чтобы выиграть чемпионат Италии. Неаполитанцы не выигрывали серию А с 1990 года, а сейчас идут на первом месте.

- Все хотят выиграть чемпионат, в Неаполе давно не было скудетто, – цитирует Premium Sport Хюсая. - Это отличный город, и поклонники заслуживают чемпионства, поэтому мы сделаем все возможное. Однако мы не одиноки в желании стать чемпионами, поэтому "Наполи" нужно работать и выигрывать все матчи. Мне нравится играть в Неаполе, и приятно слышать, когда люди говорят, что мы играем в лучший футбол в Италии и Европе.