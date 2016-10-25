20:40 | ФУТБОЛ — Италия

Эдуардо Рейя: "Был бы рад возглавить "Интер" в случае ухода Франка де Бура"

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Бывший главный тренер "Лацио" и "Аталанты" Эдуардо Рейя был бы рад возможности сменить Франка де Бура на посту наставника "Интера". Однако, по словам итальянского специалиста, на данный момент руководство клуба к нему не обращалось.

– Знаю, что мое имя было упомянуто в качестве возможного сменщика Франка де Бура на посту главного тренера "Интера", – приводит Football Italia слова Рейи. – Вероятно, мои недавние результаты работы на посту главного тренера "Лацио", который я принял в 2014 году в середине сезона, не остались незамеченными.

Не буду лукавить, я был бы рад воспользоваться такой фантастической возможностью. Однако хочу подчеркнуть, что на данный момент у меня не было никаких контактов с руководством миланского клуба о возможном сотрудничестве.

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