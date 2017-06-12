Эдин Джеко: "Я бы хотел вернуться в "Вольфсбург"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко подчеркнул, что счастлив быть игроком римского клуба. При этом форвард, выступавший в составе "Вольфсбурга" с 2007 по 2011 год, однажды надеется вернуться в немецкую команду.

- Мне 31 год, но это только число в паспорте. Я никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас, - приводит Gianlucadimarzio.com слова Джеко. - Я счастлив быть игроком "Ромы". Мой контракт рассчитан на три года, и у меня хорошее предчувствие.

"Вольфсбург"? Я многим обязан этому клубу. Моя карьера не смогла бы стать такой, если бы не "волки". Мне бы хотелось вернуться в этот клуб в качестве игрока.