Джорджо Кьеллини: "Два пенальти? Эти разговоры только высасывают энергию"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини после победы над "Наполи" в первом домашнем матче 1/2 финала Кубка Италии подчеркнул, что старается не обращать внимания на разговоры о судействе. В этой встрече в ворота гостей были назначены два пенальти.

– Я слышал эти разговоры, подобные беседам в баре, и раньше, – приводит Football Italia слова Кьеллини. – В воскресенье я смотрел матч "Интер" – "Рома", где гости выиграли, потому что были гораздо лучше соперника. Но после матча были разговоры о судействе. Я пошел спать, а все обсуждают все, кроме игры Наингголана, Щенсны или Фасио. То же самое и сегодня.

Три недели назад я давал интервью и сказал, что, когда я слышу такие вещи от болельщиков, мне становится смешно. Но еще хуже, когда об этом говорят тренеры. Какое-то время этого не происходило, но последние три недели эти разговоры просто идут нон-стопом.

А в итоге все эти споры только высасывают энергию из тех, кто обсуждает эти моменты, а нас они практически не трогают, ведь мы знаем, что делаем на поле.

Как порядочный итальянец, я надеюсь из "Наполи" это не высосет много энергии – я хотел бы, чтобы "Наполи" победил "Реал" в Лиге чемпионов.

Я хочу, чтобы и у "Ромы" в Лиге Европы дела шли хорошо. Но только в Европе, поймите правильно…