Джилардино завершил карьеру

Известный нападающий Альберто Джилардино объявил о завершении карьеры, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Также сообщается, что итальянец намерен стать тренером. Он уже получил тренерскую лицензию. В нынешнем сезоне он не будет работать с итальянскими клубами - пока он планирует планирует смотреть футбол с трибун и ждать предложений на будущее.

36-летний футболист ранее выступал за "Пьяченцу", "Верону", "Парму", "Милан", "Фиорентину", "Дженоа", "Болонью", "Гуанчжоу Эвергранде", "Палермо", "Эмполи", "Пескару" и "Специю", а также сборную Италии.

Вместе с "Миланом" он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Со сборной Италии стал чемпионом мира. Также в его активе победа на молодежном чемпионате мира и бронза Олимпиады-2006.

Все о чемпионате Италии – здесь.