"Дженоа" в день презентации Кришито проиграл "Торино"

"Дженоа" дома проиграл "Торино" (1:2) в матче 38-го тура чемпионата Италии. Перед стартовым свистком состоялась презентация экс-защитника и капитана "Зенита" Доменико Кришито в качестве игрока генуэзцев.

Победу гостям принесли голы Сильвы Яго Фальке и Даниэле Базелли, у хозяев единственный точный удар на счету Горана Пандева.

Отметим, что в концовке встречи за две желтых карточки с поля был удален защитник туринцев Кристиан Ансальди, ранее выступавший в чемпионате России за "Рубин" и "Зенит".

Потерпев домашнее поражение, "Дженоа" завершил сезон на 12-м месте. При этом "Болонья", у которой есть игра в запасе, в случае победы над "Удинезе" может обойти "грифонов". "Торино", в свою очередь, поднялся на 9-ю строчку. "Сампдория", занимающая после 37 игр 10-ю позицию, может опередить туринцев, если обыграет "СПАЛ".

Чемпионат Италии

Серия А

38-й тур

"Дженоа" - "Торино" - 1:2 (0:1)

Голы: Яго Фальке, 30 (0:1). Базелли, 58 (0:2). Пандев, 80 (1:2).

"Дженоа": Перин, Иццо (Омеонга, 38), Педру Перейра, Бираски, Эль-Ямик, Мигел Велозу (Пандев, 46), Бертолаччи, Бесса (Росси, 58), Лаксальт, Медейруш, Лападула.

"Торино": Милинкович-Савич, Де Сильвестри, Моретти (Молинаро, 69), Ансальди, Нкулу, Бонифаци, Ринкон, Базелли (Акуа, 77), Яго Фальке (Эдера, 64), Белотти, Беренгер.

Предупреждения: Нкулу, 21. Ансальди, 45+2. Омеонга, 69.

Удаление: Ансальди, 83.

Судья: Иллуцци.

20 мая. Генуя. Стадион "Луиджи Феррарис".