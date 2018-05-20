Презентация Кришито в качестве игрока "Дженоа" состоялась перед матчем с "Торино"

Сегодня. Генуя. "Дженоа" – "Торино". Доменико КРИШИТО перед началом матча 38-го тура серии А. Фото instagram.com/domenicocriscito8691

Бывший защитник и капитан "Зенита" Доменико Кришито в воскресенье, 20 мая, был представлен в качестве игрока "Дженоа". 31-летний футболист получил форму на сезон-2018/19 перед матчем 38-го тура чемпионата Италии, в котором генуэзцы принимают "Торино".

– Я рад вернуться, – сказал Кришито. – Быть здесь – очень эмоционально.

Напомним, Кришито покинул "Зенит" по истечении срока контракта и вернулся в "Дженоа", за который в общей сложности провел 6 сезонов. 19 мая новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, который ранее возглавлял клуб из Санкт-Петербурга, вызвал Кришито в команду. Для игрока обороны это приглашение стало первым с 2014 года.