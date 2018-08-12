"Дженоа" разгромил "Лечче" в Кубке Италии, Пентек сделал покер за 35 минут

"Дженоа" разгромил "Лечче" в 3-м раунде Кубка Италии - 4:0. Покер в этой игре сделал польский форвард Кшиштоф Пентек. Первый свой мяч он забил на 2-й минуте встречи, последний - на 37-й.

Кубок Италии

3-й раунд

"Дженоа" - "Лечче" - 4:0 (4:0)

Голы: Пентек, 2 (1:0). Пентек, 9 (2:0). Пентек, 19 (3:0). Пентек, 37 (4:0).

"Дженоа": Маркетти, Кришито, Сполли (Гюнтер, 60), Зуканович, Бираски, Лазович, Хильемарк, Ромулу, Пандев, Пентек (Маццителли, 60), Куаме.

Судья: Ла Пенна.

11 августа. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.