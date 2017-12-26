Дженнаро Гаттузо: "Матч с "Интером" – словно финал чемпионата мира"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо перед матчем 1/4 финала Кубка Италии против "Интера" подчеркнул, что настраивается на эту игру как на финал чемпионата мира. Также он отметил, что команда должна победить ради болельщиков.

– Мы постараемся выиграть дерби, мы очень усердно к нему готовимся, – цитирует Гаттузо пресс-служба клуба. – Это будет очень сложная игра, для нас это словно чемпионат мира мы можем изменить положение вещей. Каждому придется что-то отдать на поле.

Мы должны устроить перезагрузку. Игра пройдет дома на заполненном стадионе, мы обязаны вернуть игрокам желание побеждать и веру в себя. Мы хотим вернуть веру болельщиков в команду, мы обязаны победить ради них.

Напомним, под руководством Гаттузо "Милан" одержал всего две победы в шести последних матчах. Ранее в СМИ появилась информация, что красно-черные могут отправить специалист в отставку в случае поражения в предстоящем дерби.