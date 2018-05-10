Дженнаро Гаттузо: "Доннарумма? Что делать дальше, решать клубу"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо, отвечая на вопрос о будущем вратаря команды Джанлуиджи Доннаруммы, отметил, что его судьбу будет решать руководство клуба.

– В данный момент Доннарумма – голкипер "Милана", остальные вопросы надо задавать руководству, – приводит Football Italia слова Гаттузо. – Я тренер, и все, что мне надо делать, это тренировать игроков, которые попадают в мое распоряжении. Что касается меня, я считаю, Доннарумма – один из самых значительных голкиперов в мире. Что делать с ним дальше, решать клубу.

Ранее сообщалось, что 19-летним итальянцем интересуется "ПСЖ", который готов заплатить за вратаря около 60 миллионов евро.

Доннарума выступает за "Милан" с 2015 года. В текущем сезоне во всех турнирах вратарь провел 51 матч и пропустил 53 мяча.