Джеко стал лучшим бомбардиром "Ромы" за 86 лет

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко стал лучшим бомбардиром команды в этом сезоне чемпионата Италии. Босниец отметился голом в игре 37-го тура с "Кьево" (5:3), и этот мяч стал для него 28-м в чемпионате Италии сезона-2016/17.

Таким образом, Джеко стал первым игроком "Ромы", которому удалось дойти до отметки в 28 и более голов с сезона-1930/31. В том чемпионате Родольфо Волк отметился 29 голами. 31-летний Джеко играет за "Рому" с 2016 года. Всего за команду он провел 89 матчей, забил 48 мячей и отдал 19 передач.