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00:50 | Футбол — Италия

Джан Пьеро Гасперини - о жалобах "Фиорентины" на судью: "Нужно иметь много смелости"


Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини не понимает возмущений "Фиорентины" (1:1) после матча чемпионата Италии между командами. Представители "Фиорентины" считают, что судьи не рассмотрели три спорных эпизода с помощью видеоассистента.

– Нужно много смелости, чтобы жаловаться на рефери при такой игре, – цитирует Mediaset Гасперини, чья команда больше владела мячом и чаще била по чужим воротам. – Я видел, как команды, который владели мячом меньше 50 процентов времени, набирали очки, потому что играли так, что никакие спорные решения не влияют.

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