Дубль Джеко принес "Роме" победу над "Эмполи"

В матче 30-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле нанесла поражение "Эмполи" – 2:0. Дублем отметился Эдин Джеко. Римский клуб занимает второе место в турнирной таблице. Его отставание от лидирующего "Ювентуса" сократилось до пяти очков, но у туринцев есть еще встреча с "Наполи" в запасе. "Эмполи" идет на 17-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

30-й тур

"Рома" – "Эмполи" – 2:0 (1:0)

Голы: Джеко, 12 (1:0). Джеко, 56 (2:0).

"Рома": Щенсны, Фасио (Жуан Жезус, 85), Манолас, Мариу Руй, Рюдигер, Бруну Перес, Наингголан, Паредес, Джеко (Тотти, 73), Перотти (Гренье, 62), Салах.

"Эмполи": Скорупски, Паскуаль, Барба (Чосич, 77), Лаурини, Весели, Эль-Каддури (Маккароне, 73), Бюхель, Кроче, Крунич, Марилунго (Тельо, 58), Тиам.

Предупреждение: Крунич, 43.

Судья: Масса.

1 апреля. Рим. Стадион "Олимпико".