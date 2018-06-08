Дрис Мертенс: "Никогда не буду играть в Китае"

Нападающий "Наполи" и сборной Бельгии Дрис Мертенс признался, что имел предложения от китайских клубов. 31-летний бельгиец заявил, что не согласился переезжать в Китай из-за позиции жены, которой не хотелось жить в этой стране.

- У меня был шанс поехать в Китай, - приводит слова Мертенса Football Italia. - Я заработал бы там в два раза больше, чем за всю карьеру. Однако моя жена не захотела жить в этой стране, поэтому я никогда туда не перееду.

В минувшем сезоне Мертенс провел 58 матчей во всех турнирах и забил 23 гола.