15:53 | ФУТБОЛ — Италия

Диего Марадона: "Де Лаурентис продал бы и свою жену, забей она 36 голов"

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Экс-нападающий "Наполи" Диего Марадона считает, что его бывшая команда находится на одном уровне с действующим чемпионом Италии "Ювентусом". Также он посетовал на то, что нынешние игроки больше любят деньги, чем свои клубы.

- "Ювентус" лучше "Наполи"? Это неправда, есть небольшая разница между ними, - цитирует Sky Sports Марадону. - "Юве" не играет лучше, чем "Наполи". Для меня они находятся на одном уровне друг с другом с точки зрения игры. После того, как у "Наполи" вернуться травмированные игроки, неаполитанцы прибавят.

Игуаин? Я уже говорил, что его 36 голов за "Наполи" в прошлом сезоне были чудом. Де Лаурентис в подобной ситуации будет готов продать и свою жену! Он увидел, что "Юве" был нужен нападающий, и продал им Гонсало. Я думаю, что подобные решения должны приниматься сердцем. В свое время я выбрал "Наполи", Игуаин выбрал "Ювентус". Времена изменились: раньше, мы были верны цветам клуба, а не деньгам.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Расслабься, Диего Армандович, предатели и "христопродавцы" были во все времена. Вспомни того же Фигу, продажного "португала"! За нынешнюю продажность футбольный бог наказывает сборную Аргентины отсутствием больших побед!!! И это при наличии Месси, Игуаина, Ди Марии!?...... А ты приводил свою сборную на футбольный Олимп!

16:28

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